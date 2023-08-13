Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано почти 50 взрывов
Воскресенье, 13 августа 2023, 00:18
В течение 12 августа российские оккупанты совершили 5 обстрелов Сумской области, зафиксировано 49 взрывов.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Краснопольской громаде враг ударил из миномета (4 взрыва).
По Зноб-Новгородской громаде противник также бил из миномета (35 взрывов).
На территорию Белопольской громады россияне сбросили 9 мин.
В Новослободской громаде зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).
Предварительно обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.