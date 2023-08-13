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Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано почти 50 взрывов

"Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 00:18
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано почти 50 взрывов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 12 августа российские оккупанты совершили 5 обстрелов Сумской области, зафиксировано 49 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Краснопольской громаде враг ударил из миномета (4 взрыва).

По Зноб-Новгородской громаде противник также бил из миномета (35 взрывов).

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На территорию Белопольской громады россияне сбросили 9 мин.

В Новослободской громаде зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).

Предварительно обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

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Темы: Сумская областьобстрел
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