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РФ почала застосовувати проти України "Шахеди" власного виробництва – CAR

"Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 02:31
РФ почала застосовувати проти України Шахеди власного виробництва – CAR
Уламки російського дрона. Фото CAR

Росія почала виробляти і застосовувати для атак на Україну власну версію іранських дронів-камікадзе "Шахед". До такого висновку дійшли аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research, вивчивши збиті українськими військовими безпілотники.

Джерело: доповідь CAR

Деталі: Експерти CAR вивчили два безпілотники, які були збиті на півдні України.

У доповіді зазначається, що безпілотники виглядали як іранські "Шахеди-136", проте експерти виявили у них електронні модулі, які РФ використовує для будівництва своїх розвідувальних БПЛА.

У CAR вважають, що збиті дрони "Герань-2" були зроблені в РФ, а не в Ірані. Зазначається, що конструкції корпусу та внутрішні модулі, зокрема, які використовуються для навігації, у цих безпілотників мають значні відмінності від іранських дронів.

У дослідженні наголошується, що ці безпілотники, так само як і іранські "Шахеди", майже повністю виготовлені з компонентів, які були зроблені за межами РФ.

Експерти ідентифікували близько 100 компонентів у більш ніж 30 модулях у збитих дронах. Їхніми виробниками виявилися 22 компанії із 7 країн, зокрема з РФ.

Більшість компонентів було випущено фірмами, головні офіси яких розташовані в Китаї, Швейцарії і США, а 12 компонентів виробили вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встановили дослідники CAR.

Нагадаємо: У червні США показали доказ, що у російській Республіці Татарстан будується завод з виробництва іранських безпілотників.

Теми: РосіяШахедУкраїна
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