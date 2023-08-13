РФ начала применять против Украины "Шахеды" собственного производства – CAR
Россия начала производить и применять для атак на Украину собственную версию иранских дронов-камикадзе "Шахед". К такому выводу пришли аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research, изучив сбитые украинскими военными беспилотники.
Источник: доклад CAR
Детали: Эксперты CAR изучили два беспилотника, которые были сбиты на юге Украины.
В докладе отмечается, что беспилотники выглядели как иранские "Шахеди-136", однако эксперты обнаружили у них электронные модули, которые РФ использует для строительства своих разведывательных БПЛА.
В CAR считают, что сбитые дроны "Герань-2" были сделаны в РФ, а не в Иране. Отмечается, что конструкции корпуса и внутренние модули, в частности, используемые для навигации, у этих беспилотников имеют значительные отличия от иранских дронов.
В исследовании отмечается, что эти беспилотники, так же как и иранские "Шахеды", почти полностью изготовлены из компонентов, которые были сделаны за пределами РФ.
Эксперты идентифицировали около 100 компонентов в более чем 30 модулях в сбитых дронах. Их производителями оказались 22 компании из 7 стран, в том числе из РФ.
Большинство компонентов было выпущено фирмами, главные офисы которых расположены в Китае, Швейцарии и США, а 12 компонентов произвели уже после полномасштабного вторжения России в Украину, установили исследователи CAR.
Напомним: В июне США показали доказательство, что в российской Республике Татарстан строится завод по производству иранских беспилотников.