Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЗСУ показали, як знищують ворога на Бахмутському напрямку

"Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 04:13
У ЗСУ показали, як знищують ворога на Бахмутському напрямку
Скріншот з відео з Telegram Сирського

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський оприлюднив відео, як українські військові за допомогою американської гаубиці М777 знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку.

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: Сирський повідомив, що ворогів було знищено у районі села Кліщіївка на Бахмутському напрямку.

За його словами, аеророзвідка 80-ї окремої десантно-штурмової бригади виявила вогневий підрозділ противника, а військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади знищили його за допомогою гаубиці М777.

Теми: БахмутЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Бахмут
На Бахмутському напрямку ЗСУ тримають ініціативу: знищили вузол зв'язку РФ та 65 окупантів
Зеленський: На бахмутському напрямку є важливі успіхи у знищенні ворога
ЗСУ вибили ворога з позицій в районі Андріївки – Генштаб
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: