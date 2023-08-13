У ЗСУ показали, як знищують ворога на Бахмутському напрямку
Неділя, 13 серпня 2023, 04:13
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський оприлюднив відео, як українські військові за допомогою американської гаубиці М777 знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку.
Джерело: Сирський у Telegram
Деталі: Сирський повідомив, що ворогів було знищено у районі села Кліщіївка на Бахмутському напрямку.
За його словами, аеророзвідка 80-ї окремої десантно-штурмової бригади виявила вогневий підрозділ противника, а військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади знищили його за допомогою гаубиці М777.
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