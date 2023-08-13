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В ВСУ показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении

"Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 04:13
В ВСУ показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении
Скриншот из видео из Telegram Сырского

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский обнародовал видео, как украинские военные с помощью американской гаубицы М777 уничтожают российских захватчиков на Бахмутском направлении.

Источник: Сырский в Telegram

Детали: Сырский сообщил, что враги были уничтожены в районе села Клещеевка на Бахмутском направлении.

По его словам, аэроразведка 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружила огневое подразделение противника, а военнослужащие 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили его с помощью гаубицы М777.

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Темы: БахмутВооруженные силывойна
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