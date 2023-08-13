В ВСУ показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении
Воскресенье, 13 августа 2023, 04:13
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский обнародовал видео, как украинские военные с помощью американской гаубицы М777 уничтожают российских захватчиков на Бахмутском направлении.
Источник: Сырский в Telegram
Детали: Сырский сообщил, что враги были уничтожены в районе села Клещеевка на Бахмутском направлении.
По его словам, аэроразведка 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружила огневое подразделение противника, а военнослужащие 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили его с помощью гаубицы М777.
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