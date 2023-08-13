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У РФ заявили про чергову атаку безпілотника в Бєлгородській області

"Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 05:59
У РФ заявили про чергову атаку безпілотника в Бєлгородській області
ФОТО ROSBALT.RU

Міністерство оборони РФ заявило, що вночі 13 серпня український безпілотник намагався атакувати російську територію, однак нібито був збитий над Бєлгородською областю.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram 

Деталі: У російському Міністерстві оборони повідомили, що близько 4 години ранку БПЛА літакового типу намагався здійснити атаку на об'єкти на території РФ.

Окупанти стверджують, що дрон було виявлено і знищено над територією Бєлгородської області.

У Міноборони РФ запевняють, що внаслідок атаки безпілотника немає руйнувань і постраждалих.

Нагадаємо: Ввечері 12 серпня Міноборони Росії також заявляло про спробу ЗСУ атакувати безпілотником об'єкти в Бєлгородській області.

Теми: Росіябезпілотники
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