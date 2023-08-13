У РФ заявили про чергову атаку безпілотника в Бєлгородській області
Неділя, 13 серпня 2023, 05:59
Міністерство оборони РФ заявило, що вночі 13 серпня український безпілотник намагався атакувати російську територію, однак нібито був збитий над Бєлгородською областю.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Деталі: У російському Міністерстві оборони повідомили, що близько 4 години ранку БПЛА літакового типу намагався здійснити атаку на об'єкти на території РФ.
Окупанти стверджують, що дрон було виявлено і знищено над територією Бєлгородської області.
У Міноборони РФ запевняють, що внаслідок атаки безпілотника немає руйнувань і постраждалих.
Нагадаємо: Ввечері 12 серпня Міноборони Росії також заявляло про спробу ЗСУ атакувати безпілотником об'єкти в Бєлгородській області.