В РФ заявили об очередной атаке беспилотника в Белгородской области

Министерство обороны РФ заявило, что ночью 13 августа украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию, однако якобы был сбит над Белгородской областью.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: В российском Министерстве обороны сообщили, что около 4 часов утра БПЛА самолетного типа пытался осуществить атаку по объектам на территории РФ.

Оккупанты утверждают, что дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

В Минобороны РФ уверяют, что в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.

Напомним: Вечером 12 августа Минобороны России также заявляло о попытке ВСУ атаковать беспилотником объекты в Белгородской области.