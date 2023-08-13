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В РФ заявили об очередной атаке беспилотника в Белгородской области

"Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 05:59
В РФ заявили об очередной атаке беспилотника в Белгородской области
ФОТО ROSBALT.RU

Министерство обороны РФ заявило, что ночью 13 августа украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию, однако якобы был сбит над Белгородской областью.

Источник: Минобороны РФ в Telegram 

Детали: В российском Министерстве обороны сообщили, что около 4 часов утра БПЛА самолетного типа пытался осуществить атаку по объектам на территории РФ.

Оккупанты утверждают, что дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

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В Минобороны РФ уверяют, что в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.

Напомним: Вечером 12 августа Минобороны России также заявляло о попытке ВСУ атаковать беспилотником объекты в Белгородской области.

Темы: Росcиябеспилотники
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