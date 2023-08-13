Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія атакувала 9 українських областей з БПЛА, мінометів та артилерії

Роман ПетренкоНеділя, 13 серпня 2023, 09:39
Росія атакувала 9 українських областей з БПЛА, мінометів та артилерії
фото: донецька ова

Російські війська протягом доби 12-13 серпня обстріляли 9 областей України, серед цивільного населення є загиблі та поранені.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — один обстріл (3 вибухи), із мінометів у напрямку села Грем’яч Новгород-Сіверського району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Реклама:

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 5 мінометних обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади. Без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина: вночі агресор два рази скеровував важку артилерію на Нікопольщину. Майже десяток снарядів прилетіли по районному центру і Червоногригорівській громаді. Обійшлося без жертв та постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються. Вчора вдень ворог тричі обстріляв Нікополь. З важкої артилерії до міста прилетіли півтора десятка снарядів. Пошкоджені 15 приватних будинків, 5 господарських споруд, 2 газопроводи, 3 ЛЕП.

Запорізька: російські війська продовжують бити по цивільній інфраструктурі — за добу 114 обстрілів прийшлося по 19 мирних містах і селах області. 100 артилерійських обстрілів здійснено по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам’янському, Степовому, П‘ятихатках та інших селах на лінії фронту. 9 обстрілів з РСЗВ завдав ворог по Новодарівці, Червоному, Левадному, Лобковому. Оріхів та Мала Токмачка постраждали від трьох авіаційних ударів, Ольгівське двічі атакували з БПЛА. Внаслідок удару керованою авіабомбою по м. Оріхів постраждали 10 осіб, в тому числі й правоохоронці під час несення служби у прифронтовому місті. На жаль, на місці загинув 31-річний поліцейський. Поранення отримала родина — чоловіки 20 та 70 років й жінки 39 та 66 років. Зафіксовано 13 нових руйнувань житлових будинків та господарчих споруд.

ВІДЕО ДНЯ

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Богодухівського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад населених пунктів Уди Богодухівського району, Стрілеча, Глибоке Харківського району, Охрімівка, Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник вів марні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка та Берестове.

Луганщина: рашисти стріляють по селах уздовж лінії фронту; Невське і Білогорівка — щоденні цілі. За добу противник здійснив 141 обстріл (523 снаряди).

Донеччина: росіяни здійснили 9 обстрілів населених пунктів: Авдіївка, с.Богоявленка, с.Щурове, с.Благодатне, Торецьк. За добу — одну людину поранено.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: 13 серпня зранку внаслідок ворожого обстрілу с. Велетенське важкі травми отримав 28-річний чоловік. Госпіталізований до реанімаційного відділення. За добу по області противник здійснив 61 обстріл (365 снарядів), з них по м. Херсон — 3 обстріли (13 снарядів). Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області; території та приміщення заводів у Херсоні; вежі мобільного зв'язку у Бериславі. Всього за добу через російську агресію троє людей дістали поранення.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Києві затримали двох сестер, які влаштували танці біля поховань військових

Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину

відеоССО показали, як вибивали ворога на підступах до Роботиного

Трамп пройшов процедуру арешту, пробувши у в'язниці 20 хв

НАБУ викрило схему у закупівлях продуктів на 62,5 млн: підозрюють топчиновників двох міністерств

відеоПро мертвих або добре, або нічого: Путін похвалив Пригожина

Усі новини...
війна
Без гри на ворожому полі не буває перемоги
ОГП: 500 дітей загинули через російську агресію
Захисники знищили ще 560 окупантів на війні
Останні новини
11:54
У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16  
11:48
Буданов: Росія думає про те, щоб мобілізувати ще 450 тисяч осіб
11:46
фотоНа Херсонщині пошкоджено адмінбудівлі й амбулаторію, у Херсоні вибухи лунали всю добу
11:29
Ексголову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації - НАБУ
11:02
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
11:00
Мінцифри обіцяє гранти за кращі стратегії відновлення бізнесу та робочих місць
10:51
фотоУ Києві викрили начальника ВЛК на продажі діагнозів для ухилянтів
10:48
Ціни на нафту демонструють падіння 2 тижні поспіль
10:45
У Києві затримали двох сестер, які влаштували танці біля поховань військових
10:39
"Гарантії безпеки": Словенія долучилась до декларації G7
Усі новини...
Реклама: