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Россия атаковала 9 украинских областей из БПЛА, минометов и артиллерии

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 августа 2023, 09:39
Россия атаковала 9 украинских областей из БПЛА, минометов и артиллерии
фото: донецкая ова

Российские войска в течение суток 12-13 августа обстреляли 9 областей Украины, среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - один обстрел (3 взрыва), из минометов в направлении села Гремяч Новгород-Северского района. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 5 минометных обстрелов приграничья. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Новослободская и Зноб-Новгородская громады. Без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: ночью агрессор два раза направлял тяжелую артиллерию на Никопольщину. Почти десяток снарядов прилетели по районному центру и Червоногригорьевской громаде. Обошлось без жертв и пострадавших. Последствия обстрелов уточняются. Вчера днем враг трижды обстрелял Никополь. Из тяжелой артиллерии в город прилетели полтора десятка снарядов. Повреждены 15 частных домов, 5 хозяйственных построек, 2 газопровода, 3 ЛЭП.

Запорожская: российские войска продолжают бить по гражданской инфраструктуре - за сутки 114 обстрелов пришлось по 19 мирным городам и селам области. 100 артиллерийских обстрелов осуществлено по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Каменскому, Степному, Пятихаткам и другим селам на линии фронта. 9 обстрелов из РСЗО нанес враг по Новодаровке, Красному, Левадному, Лобковому. Орехов и Малая Токмачка пострадали от трех авиационных ударов, Ольговское дважды атаковали с БПЛА. В результате удара управляемой авиабомбой по г. Орехов пострадали 10 человек, в том числе и правоохранители во время несения службы в прифронтовом городе. К сожалению, на месте погиб 31-летний полицейский. Ранения получила семья - мужчины 20 и 70 лет и женщины 39 и 66 лет. Зафиксировано 13 новых разрушений жилых домов и хозяйственных построек.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Гурьева Казачка Богодуховского района. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более населенных пунктов Уды Богодуховского района, Стрелечья, Глубокое Харьковского района, Охримовка, Бударки Чугуевского района. На Купянском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Першотравневого. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

Луганщина: рашисты стреляют по селам вдоль линии фронта; Невское и Белогоровка - ежедневные цели. За сутки противник совершил 141 обстрел (523 снаряда).

Донецкая область: россияне совершили 9 обстрелов населенных пунктов: Авдеевка, с.Богоявленка, с.Щурово, с.Благодатное, Торецк. За сутки - один человек ранен.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: сегодня утром в результате вражеского обстрела с. Велетенское тяжелые травмы получил 28-летний мужчина. Госпитализирован в реанимационное отделение. За сутки по области противник совершил 61 обстрел (365 снарядов), из них по г. Херсон - 3 обстрела (13 снарядов). Рашисты попали в районы 23 населенных пунктов области; территории и помещения заводов в Херсоне; башни мобильной связи в Бериславе. Всего за сутки из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Темы: война
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