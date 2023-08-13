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У "ПВК Вагнер" почалися проблеми з фінансуванням – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 09:56
У ПВК Вагнер почалися проблеми з фінансуванням – розвідка Британії
фото: риа новости

"ПВК Вагнер" намагається економити на зарплатні своїм воякам через фінансовий тиск, вважає розвідка Британії.

Джерело: огляд Міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: "Група Вагнера, ймовірно, рухається до процесу скорочення та реконфігурації, головним чином для того, щоб заощадити на витратах на заробітну плату персоналу в період фінансового тиску", – йдеться в огляді.

У Міноборони Британії відзначають, що  після невдалого заколоту в червні 2023 року російська держава діяла проти інших бізнес-інтересів власника "Вагнера" Євгенія Пригожина. Існує реальна можливість, що Кремль більше не фінансує групу, зазначають британські розвідники.

"Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то найбільш вірогідним платником є білоруська влада", – робить висновок британська розвідка.

Однак такі витрати є потенційно небажаним виснаженням скромних білоруських ресурсів.

Нагадаємо: Бойовики "ПВК Вагнер" прибули до Білорусі переважно без своєї важкої техніки, оскільки могли передати її російському Міноборони, вважає розвідка Британії.

Теми: Вагнер
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