У "ЧВК Вагнер" начались проблемы с финансированием – разведка Британии

"ЧВК Вагнер" пытается экономить на зарплате своим воякам из-за финансового давления, считает разведка Британии.

Источник: обзор Минобороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: "Группа Вагнера, вероятно, движется к процессу сокращения и реконфигурации, главным образом для того, чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персонала в период финансового давления", - говорится в обзоре.

В Минобороны Британии отмечают, что после неудачного мятежа в июне 2023 года российское государство действовало против других бизнес-интересов владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. Существует реальная возможность, что Кремль больше не финансирует группу, отмечают британские разведчики.

"Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то наиболее вероятным плательщиком являются белорусские власти", - делает вывод британская разведка.

Однако такие расходы являются потенциально нежелательным истощением скромных белорусских ресурсов.

Напомним: Боевики "ЧВК Вагнер" прибыли в Беларусь в основном без своей тяжелой техники, поскольку могли передать ее российскому Минобороны, считает разведка Британии.