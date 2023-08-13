Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У "ЧВК Вагнер" начались проблемы с финансированием – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 09:56
У ЧВК Вагнер начались проблемы с финансированием – разведка Британии
фото: риа новости

"ЧВК Вагнер" пытается экономить на зарплате своим воякам из-за финансового давления, считает разведка Британии.

Источник: обзор Минобороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: "Группа Вагнера, вероятно, движется к процессу сокращения и реконфигурации, главным образом для того, чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персонала в период финансового давления", - говорится в обзоре.

В Минобороны Британии отмечают, что после неудачного мятежа в июне 2023 года российское государство действовало против других бизнес-интересов владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. Существует реальная возможность, что Кремль больше не финансирует группу, отмечают британские разведчики.

Реклама:

"Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то наиболее вероятным плательщиком являются белорусские власти", - делает вывод британская разведка.

Однако такие расходы являются потенциально нежелательным истощением скромных белорусских ресурсов.

Напомним: Боевики "ЧВК Вагнер" прибыли в Беларусь в основном без своей тяжелой техники, поскольку могли передать ее российскому Минобороны, считает разведка Британии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область

видеоССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино

Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин

НАБУ разоблачило схему в закупках продуктов на 62,5 млн: подозревают топ-чиновников двух министерств

видеоО мертвых или хорошо, или ничего: Путин похвалил Пригожина

Зеленский об оставшихся "вагнеровцах": Никто не знает, для кого это страшнее

Все новости...
В ВСУ показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении
На захваченной Херсонщине россияне обходят дома в поисках своих дезертиров – Генштаб
ОГП: 500 детей погибли из-за российской агрессии
ВСУ уничтожили два склада БК с оккупантами в Алешках - ОК "Юг"
Последние новости
10:14
Оккупанты обстреляли Подолы на Харьковщине: ранен мужчина
10:01
Курс валют на 25 августа: гривня после недели падения укрепляется на "черном рынке"
09:52
24 февраля встретил с мыслью: "Почему именно сегодня?". История гвардейца с позывным "Комар"
09:49
В ЕС вступили в силу новые правила регулирования ІТ-платформ
09:43
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
09:35
Британская разведка рассказала, что будет означать гибель Пригожина для Вагнера
09:20
АРМА получило 1,8 миллиарда подсанкционного лица: как используют средства
09:05
картаСилы обороны на юге имели успех на двух направлениях и закрепляются – Генштаб
08:45
Пентагон: "Вагнер" уже не является существенным фактором войны в Украине
08:32
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
Все новости...
Реклама: