У "ЧВК Вагнер" начались проблемы с финансированием – разведка Британии

"ЧВК Вагнер" пытается экономить на зарплате своим воякам из-за финансового давления, считает разведка Британии.

Источник: обзор Минобороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: "Группа Вагнера, вероятно, движется к процессу сокращения и реконфигурации, главным образом для того, чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персонала в период финансового давления", - говорится в обзоре.

В Минобороны Британии отмечают, что после неудачного мятежа в июне 2023 года российское государство действовало против других бизнес-интересов владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. Существует реальная возможность, что Кремль больше не финансирует группу, отмечают британские разведчики.

Реклама:

"Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то наиболее вероятным плательщиком являются белорусские власти", - делает вывод британская разведка.

Однако такие расходы являются потенциально нежелательным истощением скромных белорусских ресурсов.

Напомним: Боевики "ЧВК Вагнер" прибыли в Беларусь в основном без своей тяжелой техники, поскольку могли передать ее российскому Минобороны, считает разведка Британии.