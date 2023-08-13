Росіяни вдарили по Херсонщині: загинули 5 дорослих, дитина та немовля

Вранці 13 серпня російські окупанти обстріляли Херсонську область, вбили щонайменше 5 дорослих, 12-річного хлопчика та ще 23-денне немовля.

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак, очільник МВС Ігор Клименко

Деталі: За даними ОП, росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ, загинули двоє чоловіків, також є поранена.

Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

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У МВС додали, що у Широкій Балці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець і сім’я - чоловік, дружина та їхня донечка, якій 23 дні від народження, а 12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані. Стан дитини критичний.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що у Широкій Балці загинула уся сім'я - 12-річний хлопчик помер у лікарні.

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Нагадаємо: Вночі на 13 серпня армія РФ обстріляла Велетенське Білозерської громади Херсонської області, важко поранений 28-річний чоловік.