Россияне ударили по Херсонщине: погибли 5 взрослых, ребенок и младенец

Утром 13 августа российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, убили по меньшей мере 5 взрослых, 12-летнего мальчика и еще 23-дневного младенца.

Источник: глава ОП Андрей Ермак, глава МВД Игорь Клименко

Детали: По данным ОП, россияне ударили по селу Станислав из РСЗО, погибли двое мужчин, также есть раненый.

Было разрушено и повреждено 5 частных жилых домов.

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В МВД добавили, что в Широкой Балке в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб местный житель и семья - муж, жена и их дочь, которой 23 дня от роду, а 12-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое.

Обновлено: Позже стало известно, что в Широкой Балке погибла вся семья - 12-летний мальчик умер в больнице.

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Напомним: Ночью на 13 августа армия РФ обстреляла Велетенское Белозерской громады Херсонской области, тяжело ранен 28-летний мужчина.