У Росії кажуть, що збили на своїй території другий за день безпілотник
Неділя, 13 серпня 2023, 12:42
Російські окупанти заявили, що збили другий безпілотник протягом 13 серпня.
Джерело: російське міноборони
Деталі: Росіяни кажуть, нібито знищили в небі над Курською областю український безпілотник, "випущений по об'єктах на території РФ".
Руйнувань у звітах окупантів традиційно немає.
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Передісторія: За декілька годин до цього міністерство оборони РФ заявило, що український безпілотник намагався атакувати російську територію, однак нібито був збитий над Бєлгородською областю.
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