У Росії кажуть, що збили на своїй території другий за день безпілотник

Російські окупанти заявили, що збили другий безпілотник протягом 13 серпня.

Джерело: російське міноборони

Деталі: Росіяни кажуть, нібито знищили в небі над Курською областю український безпілотник, "випущений по об'єктах на території РФ".

Руйнувань у звітах окупантів традиційно немає.

Передісторія: За декілька годин до цього міністерство оборони РФ заявило, що український безпілотник намагався атакувати російську територію, однак нібито був збитий над Бєлгородською областю.