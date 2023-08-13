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У Росії кажуть, що збили на своїй території другий за день безпілотник

Роман ПетренкоНеділя, 13 серпня 2023, 12:42
У Росії кажуть, що збили на своїй території другий за день безпілотник
фото: риа новости

Російські окупанти заявили, що збили другий безпілотник протягом 13 серпня.

Джерело: російське міноборони

Деталі: Росіяни кажуть, нібито знищили в небі над Курською областю український безпілотник, "випущений по об'єктах на території РФ".

Руйнувань у звітах окупантів традиційно немає.

Передісторія: За декілька годин до цього міністерство оборони РФ заявило, що український безпілотник намагався атакувати російську територію, однак нібито був збитий над Бєлгородською областю.

Теми: Росіявійна
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