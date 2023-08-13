Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії кажуть, що збили на своїй території другий за день безпілотник

Роман ПетренкоНеділя, 13 серпня 2023, 12:42
У Росії кажуть, що збили на своїй території другий за день безпілотник
фото: риа новости

Російські окупанти заявили, що збили другий безпілотник протягом 13 серпня.

Джерело: російське міноборони

Деталі: Росіяни кажуть, нібито знищили в небі над Курською областю український безпілотник, "випущений по об'єктах на території РФ".

Руйнувань у звітах окупантів традиційно немає.

Реклама:

Передісторія: За декілька годин до цього міністерство оборони РФ заявило, що український безпілотник намагався атакувати російську територію, однак нібито був збитий над Бєлгородською областю.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки

доповнено, відео, фотоРодичів керівництва Франківська прилаштували у військкомати, і ті байдикували за зарплату – ДБР

Буданов: Росія думає про те, щоб мобілізувати ще 450 тисяч осіб

У Києві затримали двох сестер, які влаштували танці біля поховань військових

Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину

відеоССО показали, як вибивали ворога на підступах до Роботиного

Усі новини...
Росія
Росіяни відкрили вогонь по суховантажу в Чорному морі, який прямував до Ізмаїла
На захопленій Херсонщині росіяни обходять будинки у пошуках своїх дезертирів – Генштаб
За минулу добу відбулося майже 40 бойових зіткнень з ворогом – зведення
Останні новини
13:44
У Ахметова розпочали виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману
13:42
фотоМайже століття борються за незалежність України: історія сім'ї Мармусів
13:39
У Кремлі відповіли, чи піде Путін на похорон Пригожина: Щільний графік
13:34
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
13:31
Про запаси газу на зиму, вибіркову деолігархізацію та війну з АРМА – інтерв’ю з головою “Нафтогазу”
13:12
На Рівненщині жінка втопила двох малолітніх синів: її затримали
13:08
Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні
12:43
Виробник пива Heineken продав свої активи в Росії
12:42
У День Незалежності окупаційний суд відправив трьох активістів у Криму до СІЗО
12:38
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Усі новини...
Реклама: