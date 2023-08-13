В России говорят, что сбили на своей территории второй за день беспилотник
Воскресенье, 13 августа 2023, 12:42
Российские оккупанты заявили, что сбили второй беспилотник в течение 13 августа.
Источник: российское минобороны
Детали: Россияне говорят, якобы уничтожили в небе над Курской областью украинский беспилотник, "выпущенный по объектам на территории РФ".
Разрушений в отчетах оккупантов традиционно нет.
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Предыстория: За несколько часов до этого министерство обороны РФ заявило, что украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию, однако якобы был сбит над Белгородской областью.