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Резніков про мінні поля росіян: До п'яти мін на квадратний метр

Катерина ТищенкоНеділя, 13 серпня 2023, 19:51
Резніков про мінні поля росіян: До п'яти мін на квадратний метр
Олексій Резніков, фото Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в ході контрнаступу українські військові деколи зустрічають по 5 ворожих мін на квадратний метр території.

Джерело: Резніков у коментарі The Guardian

Пряма мова: "Сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі. Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках фронту до п'яти мін на квадратний метр.

Російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, але не нездоланною. У нас є кваліфіковані сапери та сучасне обладнання, але цього вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України".

Деталі: За словами міністра, величезні мінні поля можна подолати, але критично важливо, щоб союзники "розширили і прискорили" підготовку, яку вже проводять деякі країни, в тому числі Великобританія.

Видання зазначає, що кількість саперів в українських збройних силах була недостатньою для прориву через складну російську оборону на величезному 600-мильному (1000 км) фронті, де саперні підрозділи були мішенню для щільного вогню.

Головний лікар лікарні ім. Мечникова в Дніпрі, де лікуються багато з найважчих поранених, Сергій Риженко сказав, що він приймає від 50 до 100 військових на день, причому міни є другою після артилерії причиною їхніх поранень.

Теми: Резніковмінуванняконтрнаступ
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