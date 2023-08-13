Резников о минных полях россиян: До пяти мин на квадратный метр

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в ходе контрнаступления украинские военные порой встречают по 5 российских мин на квадратный метр территории.

Источник: Резников в комментарии The Guardian

Прямая речь: "Сегодня Украина является наиболее заминированной страной в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках фронта до пяти мин на квадратный метр.

Российские минные поля являются серьезным препятствием для наших войск, но не непреодолимым. У нас есть квалифицированные саперы и современное оборудование, но этого крайне недостаточно для фронта, который протянулся на сотни километров на востоке и юге Украины".

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Детали: По словам министра, огромные минные поля можно преодолеть, но критически важно, чтобы союзники "расширили и ускорили" подготовку, которую уже проводят некоторые страны, в том числе Великобритания.

Издание отмечает, что количество саперов в украинских вооруженных силах было недостаточным для прорыва через сложную российскую оборону на огромном 600-мильном (1000 км) фронте, где саперные подразделения были мишенью для плотного огня.

Главный врач больницы им. Мечникова в Днепре, где лечатся многие из самых тяжелых раненых, Сергей Рыженко сказал, что он принимает от 50 до 100 военных в день, причем мины являются второй после артиллерии причиной их ранений.