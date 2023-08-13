Контрнаступ України може бути успішним і без F-16 – NYT

Україна може перемогти в контрнаступі й без винищувачів F-16, а їх наявність не мала б вирішального впливу на ситуацію на полі бою.

Джерело: The New York Times із посиланням на нинішніх і колишніх посадовців в Україні, США і Європі, а також західних оборонних аналітиків

Дослівно: "Чи могли б F-16 змінити ситуацію в українському контрнаступі? Більшість військових експертів сумніваються в цьому і кажуть, що Київ може перемогти і без них".

Деталі: Як пише видання, адміністрація Джо Байдена чекала більше року, перш ніж дозволити країнам НАТО відправити в Україну винищувачі F-16. На той час, коли пілоти пройдуть навчання на цих літаках, буде занадто пізно, щоб допомогти і захистити наземні війська, які проходять через дану фазу бойових дій.

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"У зв'язку з цим постає питання: Чи може контрнаступ перемогти без значної повітряної сили – основи тактики ведення війни, до якої Захід закликає Україну? Відповідь, схоже, "так", як заявили в інтерв'ю минулого тижня нинішні і колишні офіційні особи в Україні, США і Європі, а також західні оборонні аналітики", - йдеться в публікації.

Проте видання зазначає, що без винищувачів це, "швидше за все, буде набагато складніше".

"Це доведеться робити без F-16. Але я вірю, що вони зможуть", - сказав Філіп Брідлав, генерал ВПС США у відставці і колишній командувач НАТО.

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Проте він додав: "Якщо ви очікуєте, що Україна буде воювати так, як воюємо ми, то вони повинні мати ті інструменти, які маємо ми, а ми не дали їм цих інструментів".

Деякі експерти кажуть, що брак повітряних сил поставив Україну в невигідне становище цього літа проти російських бойових вертольотів, які атакували українські танки і бронемашини, пише видання. За даними Міністерства оборони Великої Британії, принаймні деякі з цих вертольотів оснащені протитанковими ракетами, які випускаються або занадто далеко, або занадто низько, щоб їх могла перехопити українська протиповітряна оборона.

Полковник Маркус Райзнер, який курирує питання розвитку збройних сил в головній військовій академії Австрії, сказав, що за наявності більшої кількості бойових літаків Україна могла б краще захищати свої наземні війська від цих атак.

"Деякі американські генерали кажуть: "Ну, це не те, що зараз потрібно українцям". Я думаю, що це політична заява, а не військова логіка", - додав він.

Як пише видання, і Україна, і Росія мають потужну протиповітряну оборону, яка значною мірою стримує їх обох від нанесення повітряних ударів поблизу або за лінією фронту за допомогою пілотованих бойових літаків. Здебільшого українські пілоти, які зараз літають на винищувачах радянських часів МіГ і "Сухой", намагаються не наближатися надто близько до своїх цілей і не затримуватися в повітрі надовго, щоб не стати мішенню самим.

Зважаючи на ці обмеження, представник адміністрації Байдена на умовах анонімності заявив, що незрозуміло, чи зможуть українські війська надати підтримку сухопутним силам, навіть якщо у них будуть F-16.

Після того, як Україна зазнала великих втрат на початку контрнаступу, намагаючись застосувати загальновійськовий підхід, деякі командири вирішили відмовитися від нього і повернутися до тактики, яку вони знають найкраще – артилерійських і ракетних обстрілів з метою послабити боєздатність Росії у війні на виснаження, пише NYT.

Це не стало повною несподіванкою для військових експертів, які вважають, що проблеми виходять далеко за межі відсутності повітряних сил. Полковник у відставці Стів Бойлан, досвідчений льотчик армії США і колишній речник Центру загальновійськових операцій у Форт-Лівенворті, штат Канзас, сказав, що американським військам знадобились роки, щоб навчитись "робити це ефективно, а не посеред бою".

За словами Дугласа Баррі, військового експерта з аерокосмічних питань Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, відправка в бій лише кількох F-16 не зробить великої різниці у війні. "Їх має бути достатньо, вони мають відповідати поставленим завданням", - сказав він.

Якби Україна мала кілька належним чином підготовлених і оснащених ескадрилій F-16, сказав Баррі, "чи допомогло б це в контрнаступі? Це теоретичне питання, але теоретична відповідь – так".

Що передувало: 11 серпня видання The Washington Post повідомило, що перша група з шести українських пілотів завершить навчання на американських винищувачах F-16 щонайменше наступного літа.

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