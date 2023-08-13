Контрнаступление Украины может быть успешным и без F-16 – NYT

Украина может победить в контрнаступлении и без истребителей F-16, а их наличие не имело бы решающего влияния на ситуацию на поле боя.

Источник: The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших чиновников в Украине, США и Европе, а также западных оборонных аналитиков

Дословно: "Могли бы F-16 изменить ситуацию в украинском контрнаступлении? Большинство военных экспертов сомневаются в этом и говорят, что Киев может победить и без них".

Детали: Как пишет издание, администрация Джо Байдена ждала больше года, прежде чем разрешить странам НАТО отправить в Украину истребители F-16. К тому времени, когда пилоты пройдут обучение на этих самолетах, будет слишком поздно, чтобы помочь и защитить наземные войска, которые проходят через данную фазу боевых действий.

"В связи с этим возникает вопрос: Может ли контрнаступление победить без значительной воздушной силы - основы тактики ведения войны, к которой Запад призывает Украину? Ответ, похоже, "да", как заявили в интервью на прошлой неделе нынешние и бывшие официальные лица в Украине, США и Европе, а также западные оборонные аналитики", - говорится в публикации.

Однако издание отмечает, что без истребителей это, "скорее всего, будет гораздо сложнее".

"Это придется делать без F-16. Но я верю, что они смогут", - сказал Филип Бридлав, генерал ВВС США в отставке и бывший командующий НАТО.

Однако он добавил: "Если вы ожидаете, что Украина будет воевать так, как воюем мы, то они должны иметь те инструменты, которые имеем мы, а мы не дали им этих инструментов".

Некоторые эксперты говорят, что нехватка воздушных сил поставила Украину в невыгодное положение этим летом против российских боевых вертолетов, которые атаковали украинские танки и бронемашины, пишет издание. По данным Министерства обороны Великобритании, по крайней мере некоторые из этих вертолетов оснащены противотанковыми ракетами, которые выпускаются либо слишком далеко, либо слишком низко, чтобы их могла перехватить украинская противовоздушная оборона.

Полковник Маркус Райзнер, курирующий вопросы развития вооруженных сил в главной военной академии Австрии, сказал, что при наличии большего количества боевых самолетов Украина могла бы лучше защищать свои наземные войска от этих атак.

"Некоторые американские генералы говорят: "Ну, это не то, что сейчас нужно украинцам". Я думаю, что это политическое заявление, а не военная логика", - добавил он.

Как пишет издание, и Украина, и Россия имеют мощную противовоздушную оборону, которая в значительной степени сдерживает их обоих от нанесения воздушных ударов вблизи или за линией фронта с помощью пилотируемых боевых самолетов. В основном украинские пилоты, которые сейчас летают на истребителях советских времен МиГ и "Сухой", стараются не приближаться слишком близко к своим целям и не задерживаться в воздухе надолго, чтобы не стать мишенью самим.

Ввиду этих ограничений представитель администрации Байдена на условиях анонимности заявил, что непонятно, смогут ли украинские войска оказать поддержку сухопутным силам, даже если у них будут F-16.

После того, как Украина понесла большие потери в начале контрнаступления, пытаясь применить общевойсковой подход, некоторые командиры решили отказаться от него и вернуться к тактике, которую они знают лучше всего - артиллерийским и ракетным обстрелам с целью ослабить боеспособность России в войне на истощение, пишет NYT.

Это не стало полной неожиданностью для военных экспертов, которые считают, что проблемы выходят далеко за пределы отсутствия воздушных сил. Полковник в отставке Стив Бойлан, опытный летчик армии США и бывший спикер Центра общевойсковых операций в Форт-Ливенворте, штат Канзас, сказал, что американским войскам понадобились годы, чтобы научиться "делать это эффективно, а не посреди боя".

По словам Дугласа Барри, военного эксперта по аэрокосмическим вопросам Международного института стратегических исследований в Лондоне, отправка в бой лишь нескольких F-16 не сделает большой разницы в войне. "Их должно быть достаточно, они должны соответствовать поставленным задачам", - сказал он.

Если бы Украина имела несколько должным образом подготовленных и оснащенных эскадрилий F-16, сказал Барри, "помогло бы это в контрнаступлении? Это теоретический вопрос, но теоретический ответ - да".

Что предшествовало: 11 августа издание The Washington Post сообщило, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 по меньшей мере следующим летом.

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