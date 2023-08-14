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На половині території України оголошували повітряну тривогу через загрозу крилатих ракет

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 серпня 2023, 00:15
На половині території України оголошували повітряну тривогу через загрозу крилатих ракет
карта повітряних тривог станом на 23:28

У низці регіонів України у неділю ввечері оголошували повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько 23:20 повітряна тривога почала ширитися східними, центральними та південними регіонами України.

Повітряні сили повідомляли, що зафіксовано Ту-22м3 в акваторії Азовського моря. Існувала загроза застосування крилатих ракет.

Близько 00:10 влада України оголосила про відбій тривоги.

Теми: повітряна тривога
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