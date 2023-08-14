На половині території України оголошували повітряну тривогу через загрозу крилатих ракет
Понеділок, 14 серпня 2023, 00:15
У низці регіонів України у неділю ввечері оголошували повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Близько 23:20 повітряна тривога почала ширитися східними, центральними та південними регіонами України.
Повітряні сили повідомляли, що зафіксовано Ту-22м3 в акваторії Азовського моря. Існувала загроза застосування крилатих ракет.
Близько 00:10 влада України оголосила про відбій тривоги.