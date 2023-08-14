Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На половині території України оголошували повітряну тривогу через загрозу крилатих ракет

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 серпня 2023, 00:15
На половині території України оголошували повітряну тривогу через загрозу крилатих ракет
карта повітряних тривог станом на 23:28

У низці регіонів України у неділю ввечері оголошували повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько 23:20 повітряна тривога почала ширитися східними, центральними та південними регіонами України.

Повітряні сили повідомляли, що зафіксовано Ту-22м3 в акваторії Азовського моря. Існувала загроза застосування крилатих ракет.

Реклама:

Близько 00:10 влада України оголосила про відбій тривоги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
повітряна тривога
В Україні оголошували тривогу через загрозу ракет і безпілотників
У Кривому Розі пролунали вибухи
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: