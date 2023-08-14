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На половине территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы крылатых ракет

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 августа 2023, 00:15
На половине территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы крылатых ракет
карта воздушных тревог по состоянию на 23:28

В ряде регионов Украины в воскресенье вечером объявляли воздушную тревогу.

Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 23:20 воздушная тревога начала распространяться по восточным, центральным и южным регионам Украины.

Воздушные силы сообщали, что зафиксировано Ту-22м3 в акватории Азовского моря. Существувала угроза применения крылатых ракет.

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Около 00:10 власти Украины объявили об отбое тревоги.

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Темы: воздушная тревога
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