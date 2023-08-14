На половине территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы крылатых ракет
Понедельник, 14 августа 2023, 00:15
В ряде регионов Украины в воскресенье вечером объявляли воздушную тревогу.
Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ
Детали: Около 23:20 воздушная тревога начала распространяться по восточным, центральным и южным регионам Украины.
Воздушные силы сообщали, что зафиксировано Ту-22м3 в акватории Азовского моря. Существувала угроза применения крылатых ракет.
Около 00:10 власти Украины объявили об отбое тревоги.