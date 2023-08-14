Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог за добу 21 раз гатив по Сумщині: є руйнування

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 00:32
Ворог за добу 21 раз гатив по Сумщині: є руйнування
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 13 серпня російські окупанти здійснили 21 обстріл Сумської області, зафіксовано 144 вибухи, пошкоджено 2 житлові будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (61 вибух) та артилерії (5 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

У Хотінській громаді зафіксовано мінометний обстріл (8 вибухів).

Реклама:

На територію Есманської громади ворог скинув міну.

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометні обстріли (9 вибухів).

По Новослобідській громаді ворог вдарив з мінометів (15 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

По Зноб-Новгородській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл (3 вибухи).

У Білопільській громаді зафіксовано 7 вибухів з міномету.

По Великописарівській громаді здійснено обстріли з мінометів (12 вибухів) та артилерії (16 вибухів). Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок і гараж.

По Шалигинській громаді ворог вдарив з артилерії (7 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано майже 50 вибухів
На Сумщині Сили оборони вступили в бій із ворожою ДРГ – Наєв
Ворог атакував 6 громад Сумщини, скидав міни
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: