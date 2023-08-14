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Ворог за добу 21 раз гатив по Сумщині: є руйнування

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 00:32
Ворог за добу 21 раз гатив по Сумщині: є руйнування
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 13 серпня російські окупанти здійснили 21 обстріл Сумської області, зафіксовано 144 вибухи, пошкоджено 2 житлові будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (61 вибух) та артилерії (5 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

У Хотінській громаді зафіксовано мінометний обстріл (8 вибухів).

На територію Есманської громади ворог скинув міну.

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометні обстріли (9 вибухів).

По Новослобідській громаді ворог вдарив з мінометів (15 вибухів).

По Зноб-Новгородській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл (3 вибухи).

У Білопільській громаді зафіксовано 7 вибухів з міномету.

По Великописарівській громаді здійснено обстріли з мінометів (12 вибухів) та артилерії (16 вибухів). Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок і гараж.

По Шалигинській громаді ворог вдарив з артилерії (7 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілРосія
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