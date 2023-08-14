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Враг за сутки 21 раз бил по Сумской области: есть разрушения

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 00:32
Враг за сутки 21 раз бил по Сумской области: есть разрушения
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 13 августа российские оккупанты совершили 21 обстрел Сумской области, зафиксировано 144 взрыва, повреждены 2 жилых дома.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов (61 взрыв) и артиллерии (5 взрывов). В результате одного из артобстрелов поврежден многоквартирный жилой дом.

В Хотинской громаде зафиксирован минометный обстрел (8 взрывов).

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На территорию Эсманской громады враг сбросил мину.

В Середино-Будской громаде зафиксированы минометные обстрелы (9 взрывов).

По Новослободской громаде враг ударил из минометов (15 взрывов).

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По Зноб-Новгородской громаде россияне совершили минометный обстрел (3 взрыва).

В Белопольской громаде зафиксировано 7 взрывов из миномета.

По Великописаревской громаде осуществлены обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (16 взрывов). В результате минометного обстрела повреждены частный дом и гараж.

По Шалыгинской громаде враг ударил из артиллерии (7 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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