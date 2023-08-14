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Одесу атакують "Шахеди": працює ППО

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 01:33
Одесу атакують Шахеди: працює ППО
НІЧНА ОДЕСА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти вночі 14 серпня запустили у бік Одеси ударні безпілотники типу "Шахед", працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram, "Суспільне" у Telegram

Деталі: Близько 01:10 Повітряні сили повідомили, що у бік Одеси летять "Шахеди".

Очільник ОВА уточнив, що попередньо відомо про 4 групи ударних БПЛА: 3 – в напрямку Одеси, 1 – в напрямку Південного.

Згодом "Суспільне" повідомило, що в Одесі пролунала серія вибухів.

"Йде бойова робота ППО та інших підрозділів", – повідомив Братчук.

В Одеській області триває повітряна тривога.

Теми: ОдесавибухППО
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