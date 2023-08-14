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Одессу атакуют "Шахеды": работает ПВО

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 01:33
Одессу атакуют Шахеды: работает ПВО
НОЧНАЯ ОДЕССА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты ночью 14 августа запустили в сторону Одессы ударные беспилотники типа "Шахед", работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, "Суспільне" в Telegram

Детали: Около 01:10 Воздушные силы сообщили, что в сторону Одессы летят "Шахеды".

Глава ОВА уточнил, что предварительно известно о 4 группах ударных БПЛА: 3 – в направлении Одессы, 1 – в направлении Южного.

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Позже "Суспільне" сообщило, что в Одессе прогремела серия взрывов.

"Идет боевая работа ПВО и других подразделений", – сообщил Братчук.

В Одесской области продолжается воздушная тревога.

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Темы: ОдессавзрывПВО
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