Одессу атакуют "Шахеды": работает ПВО
Понедельник, 14 августа 2023, 01:33
Российские оккупанты ночью 14 августа запустили в сторону Одессы ударные беспилотники типа "Шахед", работают силы противовоздушной обороны.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, "Суспільне" в Telegram
Детали: Около 01:10 Воздушные силы сообщили, что в сторону Одессы летят "Шахеды".
Глава ОВА уточнил, что предварительно известно о 4 группах ударных БПЛА: 3 – в направлении Одессы, 1 – в направлении Южного.
Позже "Суспільне" сообщило, что в Одессе прогремела серия взрывов.
"Идет боевая работа ПВО и других подразделений", – сообщил Братчук.
В Одесской области продолжается воздушная тревога.