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ППО відбила вночі три атаки на Одесу: знищено 15 дронів і 8 "Калібрів"

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 06:20
ППО відбила вночі три атаки на Одесу: знищено 15 дронів і 8 Калібрів
Пожежа в Одесі. Фото з Telegram Сил оборони півдня України

Російські окупанти вночі 14 серпня тричі атакували Одесу, сили протиповітряної оборони збили 15 ударних БПЛА і 8 ракет типу "Калібр", уламки збитих ракет пошкодили супермаркет і гуртожиток, попередньо постраждали три людини.

Джерело: Сили оборони півдня України у Telegram

Дослівно: "Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр".

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет.

Також вибуховою хвилею понівечено вікна і балкони у кількох будівлях та побито припарковані поруч автомобілі.

Зазначається, що на двох об'єктах спалахнув вогонь, над ліквідацією якого працюють пожежники.

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Попередньо, за даними Сил оборони півдня, відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету, їм надали медичну допомогу.

Теми: ОдесабезпілотникиРосіяППО
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