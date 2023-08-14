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ППО відбила вночі три атаки на Одесу: знищено 15 дронів і 8 "Калібрів"

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 06:20
ППО відбила вночі три атаки на Одесу: знищено 15 дронів і 8 Калібрів
Пожежа в Одесі. Фото з Telegram Сил оборони півдня України

Російські окупанти вночі 14 серпня тричі атакували Одесу, сили протиповітряної оборони збили 15 ударних БПЛА і 8 ракет типу "Калібр", уламки збитих ракет пошкодили супермаркет і гуртожиток, попередньо постраждали три людини.

Джерело: Сили оборони півдня України у Telegram

Дослівно: "Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр".

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет.

Також вибуховою хвилею понівечено вікна і балкони у кількох будівлях та побито припарковані поруч автомобілі.

Зазначається, що на двох об'єктах спалахнув вогонь, над ліквідацією якого працюють пожежники.

Попередньо, за даними Сил оборони півдня, відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету, їм надали медичну допомогу.

Теми: ОдесабезпілотникиРосіяППО
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