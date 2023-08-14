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ПВО отразила ночью три атаки на Одессу: уничтожено 15 дронов и 8 "Калибров"

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 06:20
ПВО отразила ночью три атаки на Одессу: уничтожено 15 дронов и 8 Калибров
Пожар в Одессе. Фото из Telegram Сил обороны юга Украины

Российские оккупанты ночью 14 августа трижды атаковали Одессу, силы противовоздушной обороны сбили 15 ударных БПЛА и 8 ракет типа "Калибр", обломки сбитых ракет повредили супермаркет и общежитие, предварительно пострадали три человека.

Источник: Силы обороны юга Украины в Telegram

Дословно: "Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "Калибр".

Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены".

Детали: Сообщается, что в результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Также взрывной волной изуродованы окна и балконы в нескольких зданиях и побиты припаркованные рядом автомобили.

Отмечается, что на двух объектах вспыхнул огонь, над ликвидацией которого работают пожарные.

Предварительно, по данным Сил обороны юга, известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета, им оказали медицинскую помощь.

Темы: ОдессабеспилотникиРосcияПВО
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