Франція допомогла підготувати 6 тисяч українських військових

Франція допомогла з підготовкою у навчаннях шести тисяч українських військових в рамках поставленого плану на поточний рік.

Джерело: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Var Matin, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Вже в серпні ми досягли мети, яку поставили перед собою на рік, підготувавши шість тисяч українських військових, розподілених між Францією і Польщею".

Деталі: Лекорню зазначив, що для контрнаступу України необхідне "нове покоління солдатів, яких потрібно навчати".

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Він підкреслив, що Франція продовжить допомагати Україні, зокрема, з військовою технікою та боєприпасами.

Міністр додав, що Україна щомісяця отримує від Франції партію 155 мм артилерійських боєприпасів.

Крім того, Франція допомагає з постачаннями засобів протиповітряної оборони.

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Нагадаємо: 11 серпня британське Міністерство оборони повідомило, що близько 900 українських морпіхів пройшли навчання у Британії, де відпрацьовували операції на воді на малих човнах та рейди на берег.