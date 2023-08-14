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Франция помогла подготовить 6 тысяч украинских военных

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 07:26
Франция помогла подготовить 6 тысяч украинских военных
Иллюстративное фото из Facebook Генштаба ВСУ

Франция помогла с подготовкой в учениях шести тысяч украинских военных в рамках поставленного плана на текущий год.

Источник: министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Var Matin, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Уже в августе мы достигли цели, которую поставили перед собой на год, подготовив шесть тысяч украинских военных, распределенных между Францией и Польшей".

Детали: Лекорню отметил, что для контрнаступления Украины необходимо "новое поколение солдат, которых нужно обучать".

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Он подчеркнул, что Франция продолжит помогать Украине, в частности, с военной техникой и боеприпасами.

Министр добавил, что Украина ежемесячно получает от Франции партию 155 мм артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, Франция помогает с поставками средств противовоздушной обороны.

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Напомним: 11 августа британское Министерство обороны сообщило, что около 900 украинских морпехов прошли обучение в Великобритании, где отрабатывали операции на воде на малых лодках и рейды на берег.

Темы: ФранцияУкраина
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