Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Києва прибув міністр фінансів Німеччини − вперше з початку війни

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 09:01
До Києва прибув міністр фінансів Німеччини − вперше з початку війни
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Фото з Facebook

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер прибув до Києва вранці 14 серпня − це його перший візит до української столиці з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt

Деталі: У Києві у німецького міністра заплановані політичні переговори.

Раніше в Україну відвідувати канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів.

Передісторія:

Теми: НімеччинаУкраїнадипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Німеччина
Шольц про зустріч у Саудівській Аравії щодо України: Лише початок
Прем'єр німецької Саксонії проти постачання ракет Taurus Україні
Rheinmetall до кінця року передасть Україні безпілотник нового покоління – ЗМІ
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: