До Києва прибув міністр фінансів Німеччини − вперше з початку війни
Понеділок, 14 серпня 2023, 09:01
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер прибув до Києва вранці 14 серпня − це його перший візит до української столиці з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt
Деталі: У Києві у німецького міністра заплановані політичні переговори.
Раніше в Україну відвідувати канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів.
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Передісторія:
- 19 липня до України приїжджав прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. У рамках поїздки він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, оголосив про виділення ще 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України, і про навчання українських саперів та військових медиків.
- Наприкінці липня глава МЗС Хорватії Гордан Грлич-Радман здійснив візит в Україну.