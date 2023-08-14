До Києва прибув міністр фінансів Німеччини − вперше з початку війни

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер прибув до Києва вранці 14 серпня − це його перший візит до української столиці з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt

Деталі: У Києві у німецького міністра заплановані політичні переговори.

Раніше в Україну відвідувати канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів.

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