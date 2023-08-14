В Киев прибыл министр финансов Германии − впервые с начала войны
Понедельник, 14 августа 2023, 09:01
Министр финансов Германии Кристиан Линднер прибыл в Киев утром 14 августа − это его первый визит в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения РФ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt
Детали: В Киеве у немецкого министра запланированы политические переговоры.
Ранее в Украину посещать канцлер Германии Олаф Шольц и несколько министров.
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Предыстория:
- 19 июля в Украину приезжал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. В рамках поездки он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, объявил о выделении еще 5 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины и об обучении украинских саперов и военных медиков.
- В конце июля глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман совершил визит в Украину.