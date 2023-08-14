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В Киев прибыл министр финансов Германии − впервые с начала войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 09:01
В Киев прибыл министр финансов Германии − впервые с начала войны
Министр финансов Германии Кристиан Линднер. Фото из Facebook

Министр финансов Германии Кристиан Линднер прибыл в Киев утром 14 августа − это его первый визит в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt

Детали: В Киеве у немецкого министра запланированы политические переговоры.

Ранее в Украину посещать канцлер Германии Олаф Шольц и несколько министров.

Предыстория:

Темы: ГерманияУкраинадипломатические отношения
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