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Росіяни вночі обстріляли Запорізький район: 2 загиблих

Понеділок, 14 серпня 2023, 09:23
Росіяни вночі обстріляли Запорізький район: 2 загиблих
Рятувальна операція. Фото ДСНС

Дві людини загинули у результаті російських обстрілів Запорізького району уночі 14 серпня.

Джерело: ГУ ДСНС у Запорізькій області у Facebook та голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram  

Дослівно ДСНС: "Запорізький район. Близько 2:00 ворог завдав ракетних ударів по одному із населених пунктів. Унаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки та у сусідніх повилітали вікна.

Врятовано 3 людей, на жаль, двоє загинуло". 

 
фото ДСНС 

Деталі: Повідомляється, що надзвичайники проводили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів та діставали з-під завалів постраждалих. 

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фото ДСНС 

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко уточнив, що внаслідок ракетного удару по Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка.

Ще одну жінку 64 років доставили до лікарні. 

 
фото ДСНС 

За словами Малашка, загалом за добу окупанти завдали 99 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

Атакували безпілотниками і ракетами, а також били з РСЗВ і артилерії. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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Теми: Запорізька областьвійнажертви
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