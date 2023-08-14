Россияне ночью обстреляли Запорожский район: 2 погибших
Два человека погибли в результате российских обстрелов Запорожского района ночью 14 августа.
Источник: ГУ ГСЧС в Запорожской области в Facebook и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram
Дословно ГСЧС: "Запорожский район. Около 2:00 враг нанес ракетные удары по одному из населенных пунктов. В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних повылетали окна.
Спасены 3 человека, к сожалению, двое погибли".
Детали: Сообщается, что сотрудники ГСЧС проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и доставали из-под завалов пострадавших.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил, что в результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина.
Еще одну женщину 64 лет доставили в больницу.
По словам Малашко, всего за сутки оккупанты нанесли 99 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.
Атаковали беспилотниками и ракетами, а также били из РСЗО и артиллерии. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что ночью 14 августа во время воздушной тревоги в городе Запорожье прозвучала серия взрывов.