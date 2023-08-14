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Россияне ночью обстреляли Запорожский район: 2 погибших

Понедельник, 14 августа 2023, 09:23
Россияне ночью обстреляли Запорожский район: 2 погибших
Спасательная операция. Фото ГСЧС

Два человека погибли в результате российских обстрелов Запорожского района ночью 14 августа.

Источник: ГУ ГСЧС в Запорожской области в Facebook и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram 

Дословно ГСЧС: "Запорожский район. Около 2:00 враг нанес ракетные удары по одному из населенных пунктов. В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних повылетали окна.

Спасены 3 человека, к сожалению, двое погибли". 

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фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что сотрудники ГСЧС проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и доставали из-под завалов пострадавших.

 
фото ГСЧС

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил, что в результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Еще одну женщину 64 лет доставили в больницу. 

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фото ГСЧС

По словам Малашко, всего за сутки оккупанты нанесли 99 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.

Атаковали беспилотниками и ракетами, а также били из РСЗО и артиллерии. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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Темы: Запорожская областьвойнажертвы
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