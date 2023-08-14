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ЗСУ мають успіх в Урожайному та звільнили 3 кв.км на Бахмутському напрямку – Маляр

Альона Мазуренко Понеділок, 14 серпня 2023, 09:38
ЗСУ мають успіх в Урожайному та звільнили 3 кв.км на Бахмутському напрямку – Маляр
скриншот deepstatemap 14 серпня

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку.

Джерело: Маляр під час включення з Military Media Center

Деталі: За її словами, загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території.

Вона також зазначила, що ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки.

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Крім того, Маляр повідомила, що захисники мають успіх в Урожайному на південному фронті та ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках: "Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи".

Також, за словами Ганни Маляр, Збройні Сили України мали "певні успіхи" південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.

Маляр також підтвердила, що українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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Пряма мова: "Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались.

Для того, щоб там закріпитись, потрібно витісняти ворога, зачищати територію".

Теми: Збройні силивійнаБахмутконтрнаступ
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