Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ мають успіх в Урожайному та звільнили 3 кв.км на Бахмутському напрямку – Маляр

Альона Мазуренко Понеділок, 14 серпня 2023, 09:38
ЗСУ мають успіх в Урожайному та звільнили 3 кв.км на Бахмутському напрямку – Маляр
скриншот deepstatemap 14 серпня

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку.

Джерело: Маляр під час включення з Military Media Center

Деталі: За її словами, загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території.

Вона також зазначила, що ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки.

Крім того, Маляр повідомила, що захисники мають успіх в Урожайному на південному фронті та ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках: "Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи".

Також, за словами Ганни Маляр, Збройні Сили України мали "певні успіхи" південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.

Маляр також підтвердила, що українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Пряма мова: "Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались.

Для того, щоб там закріпитись, потрібно витісняти ворога, зачищати територію".

Теми: Збройні силивійнаБахмутконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
У Польщі затримали за звинуваченням у шпигунстві двох росіян: "просували" Вагнер
Окупанти Криму хочуть посилити покарання за публікацію фото і відео роботи ППО
Росія шукає можливості, щоб утримати плацдарми на лівому березі під Херсоном − Британська розвідка
Українські захисники знищили ворожий вертоліт
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: