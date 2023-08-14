ВСУ имеют успех в Урожайном и освободили 3 кв.км на Бахмутском направлении – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники за прошедшую неделю освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении.

Источник: Маляр во время включения из Military Media Center

Детали: По ее словам, всего на южном фланге Бахмутского направления освобождено уже 40 кв. км территории.

Она также отметила, что враг пытался на этой неделе вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Кроме того, Маляр сообщила, что защитники имеют успех в Урожайном на южном фронте и ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях: "На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи".

Также, по словам Анны Маляр, Вооруженные Силы имели "определенные успехи" южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках.

Маляр также подтвердила, что украинские военные успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Прямая речь: "Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы конечно не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились.

Для того, чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию".