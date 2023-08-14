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Росія шукає можливості, щоб утримати плацдарми на лівому березі під Херсоном − Британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 09:52
Росія шукає можливості, щоб утримати плацдарми на лівому березі під Херсоном − Британська розвідка
Скриншот з deepstatemap.live

Російське командування змушене задумуватись про перекидання підкріплення з пріоритетного напрямку під Запоріжжям на лівобережжя Дніпра під Херсоном у зв’язку з активізацією боротьби українських захисників за контроль над новими точками на цій території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 14 серпня

Дослівно розвідка: "Сторони продовжують боротися за контроль над малими островами у гирлі Дніпра. Перед російським командуванням постає дилема: чи посилювати оборону у цьому районі, чи залишати сили на головному напрямку українських контрнаступальних дій далі на схід".

Деталі: За даними розвідки, минулого тижня у нижній течії Дніпра активізувалися невеликі бої, оскільки українські сили здійснюють рейди та намагаються закріплюватися на нових місцях на лівому березі. 

Крім того, продовжується розширення плацдарму, який українські захисники утримують поруч із зруйнованим Антонівським мостом з червня 2023 року.

Розвідка припускає, що у деяких із цих операцій українські сили скоріш за все скористалися моментами ротації російських підрозділів на позиціях. 

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Теми: Херсонська областьЗапорізька областьРосіявійна
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