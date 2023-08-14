Росія шукає можливості, щоб утримати плацдарми на лівому березі під Херсоном − Британська розвідка

Російське командування змушене задумуватись про перекидання підкріплення з пріоритетного напрямку під Запоріжжям на лівобережжя Дніпра під Херсоном у зв’язку з активізацією боротьби українських захисників за контроль над новими точками на цій території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 14 серпня

Дослівно розвідка: "Сторони продовжують боротися за контроль над малими островами у гирлі Дніпра. Перед російським командуванням постає дилема: чи посилювати оборону у цьому районі, чи залишати сили на головному напрямку українських контрнаступальних дій далі на схід".

Деталі: За даними розвідки, минулого тижня у нижній течії Дніпра активізувалися невеликі бої, оскільки українські сили здійснюють рейди та намагаються закріплюватися на нових місцях на лівому березі.

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Крім того, продовжується розширення плацдарму, який українські захисники утримують поруч із зруйнованим Антонівським мостом з червня 2023 року.

Розвідка припускає, що у деяких із цих операцій українські сили скоріш за все скористалися моментами ротації російських підрозділів на позиціях.

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