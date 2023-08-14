Россия ищет возможности, чтобы удержать плацдармы на левом берегу под Херсоном − Британская разведка

Российское командование вынуждено задумываться о переброске подкрепления с приоритетного направления под Запорожьем на левобережье Днепра под Херсоном в связи с активизацией борьбы украинских защитников за контроль над новыми точками на этой территории.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 14 августа

Дословно разведка: "Стороны продолжают бороться за контроль над малыми островами в устье Днепра. Перед российским командованием стоит дилемма: усиливать оборону в этом районе или оставлять силы на главном направлении украинских контрнаступательных действий дальше на восток".

Детали: По данным разведки, на прошлой неделе в нижнем течении Днепра активизировались небольшие бои, поскольку украинские силы совершают рейды и пытаются закрепляться на новых местах на левом берегу.

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Кроме того, продолжается расширение плацдарма, который украинские защитники удерживают рядом с разрушенным Антоновским мостом с июня 2023 года.

Разведка предполагает, что в некоторых из этих операций украинские силы скорее всего воспользовались моментами ротации российских подразделений на позициях.

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