В Україні почали збір чверті мільярда на 10 тисяч дронів-камікадзе. Вже зібрали 35 млн грн

UNITED24, "Повернись живим" і monobank розпочали збір 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе. За перші 3 години вдалося зібрати понад 35 мільйонів гривень.

Джерело: міністр Федоров у Telegram

Пряма мова: "Починаємо операцію "Єдність"! UNITED24, Повернись живим та monobank об'єднують зусилля, щоб зібрати 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе".

Оновлено: За менш ніж 2,5 години вдалося зібрати понад 30 мільйонів гривень. Станом на 12.52 вдалося зібрати 35 мільйонів гривень.

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Деталі: За словами міністра, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектують бойовими частинами на 57 млн грн: "Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Саме вони змінюють хід подій".

Кожен, хто зробить внесок, має шанс отримати платинову картку mono, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від ПЖ.

Довідково: У фандрейзинговій платформі наголосили, що це перший збір за час війни, в якому разом беруть участь United24, "Повернись живим" та monobank.