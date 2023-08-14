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В Украине начали сбор четверти миллиарда на 10 тысяч дронов-камикадзе. Уже собрали 35 млн грн

Алена МазуренкоПонедельник, 14 августа 2023, 12:52
В Украине начали сбор четверти миллиарда на 10 тысяч дронов-камикадзе. Уже собрали 35 млн грн
ISTOCK / GETTY IMAGES

UNITED24, "Вернись живым" и monobank начали сбор 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе. За первые 3 часа удалось собрать более 35 миллионов гривен.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Начинаем операцию "Единство"! UNITED24, Вернись живым и monobank объединяют усилия, чтобы собрать 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе".

Обновлено: За менее чем 2,5 часа удалось собрать более 30 миллионов гривен. По состоянию на 12.52 удалось собрать 35 миллионов гривен.

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Детали: По словам министра, FPV-дроны приобретут за рубежом, а в Украине их доукомплектуют боевыми частями на 57 млн грн: "Именно эти дроны сейчас нужны на фронте. Именно они меняют ход событий".

Каждый, кто сделает взнос, имеет шанс получить платиновую карту mono, встречу с амбассадорами UNITED24, военные артефакты от ПЖ.

Справочно: В фандрейзинговой платформе отметили, что это первый сбор за время войны, в котором вместе участвуют United24, "Повернись живим" и monobank.

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Темы: Федоровволонтерыденьгибеспилотники
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