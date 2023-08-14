Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине начали сбор четверти миллиарда на 10 тысяч дронов-камикадзе. Уже собрали 35 млн грн

Алена МазуренкоПонедельник, 14 августа 2023, 12:52
В Украине начали сбор четверти миллиарда на 10 тысяч дронов-камикадзе. Уже собрали 35 млн грн
ISTOCK / GETTY IMAGES

UNITED24, "Вернись живым" и monobank начали сбор 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе. За первые 3 часа удалось собрать более 35 миллионов гривен.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Начинаем операцию "Единство"! UNITED24, Вернись живым и monobank объединяют усилия, чтобы собрать 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе".

Обновлено: За менее чем 2,5 часа удалось собрать более 30 миллионов гривен. По состоянию на 12.52 удалось собрать 35 миллионов гривен.

Детали: По словам министра, FPV-дроны приобретут за рубежом, а в Украине их доукомплектуют боевыми частями на 57 млн грн: "Именно эти дроны сейчас нужны на фронте. Именно они меняют ход событий".

Каждый, кто сделает взнос, имеет шанс получить платиновую карту mono, встречу с амбассадорами UNITED24, военные артефакты от ПЖ.

Справочно: В фандрейзинговой платформе отметили, что это первый сбор за время войны, в котором вместе участвуют United24, "Повернись живим" и monobank.

Темы: Федоровволонтерыденьгибеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Федоров
Федоров показал 1700 дронов, которые подкрепят наступление
Дрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео
В центре Мелитополя прогремел взрыв – мэр
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: