Лже-представниця Міноборони виманила гроші за "допомогу" у звільненні бійця з полону
Правоохоронці викрили зловмисницю, яка ошукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень.
Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція
Деталі: Згідно з матеріалами слідства, 34-річна уродженка Чернігівської області, мешканка Київщини, представляючись співробітницею Міністерства оборони України, яка займається обміном військовополонених, запропонувала жінці за винагороду свою допомогу у встановленні місцезнаходження військовополоненого чоловіка.
Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні чоловіка до списків військовополонених для обміну в найкоротший час.
Жертва обману впродовж травня-червня 2023 року шість разів передавала шахрайці гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після цього підозрювана перестала виходити з нею на зв'язок та витратила гроші на власні потреби.
Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства, вчиненому повторно.
Також з’ясувалося, що жінка вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку.
Її було засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна (вирок суду не набрав законної сили).