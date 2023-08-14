Лже-представниця Міноборони виманила гроші за "допомогу" у звільненні бійця з полону

Правоохоронці викрили зловмисницю, яка ошукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, 34-річна уродженка Чернігівської області, мешканка Київщини, представляючись співробітницею Міністерства оборони України, яка займається обміном військовополонених, запропонувала жінці за винагороду свою допомогу у встановленні місцезнаходження військовополоненого чоловіка.

Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні чоловіка до списків військовополонених для обміну в найкоротший час.

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Жертва обману впродовж травня-червня 2023 року шість разів передавала шахрайці гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після цього підозрювана перестала виходити з нею на зв'язок та витратила гроші на власні потреби.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства, вчиненому повторно.

Також з’ясувалося, що жінка вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку.

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Її було засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна (вирок суду не набрав законної сили).