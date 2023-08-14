Лже-представительница Минобороны выманила деньги за "помощь" в освобождении бойца из плена
Правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая обманула родных военнопленного почти на 150 тысяч гривен.
Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция
Детали: Согласно материалам следствия, 34-летняя уроженка Черниговской области, жительница Киевской области, представляясь сотрудницей Министерства обороны Украины, которая занимается обменом военнопленных, предложила женщине за вознаграждение свою помощь в установлении местонахождения военнопленного мужчины.
Также она пообещала свое содействие во внесении мужчины в списки военнопленных для обмена в кратчайшие сроки.
Жертва обмана в течение мая-июня 2023 года шесть раз передавала мошеннице деньги на общую сумму около 150 тысяч гривен. После этого подозреваемая перестала выходить с ней на связь и потратила деньги на собственные нужды.
Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем мошенничества, совершенном повторно.
Также выяснилось, что женщина уже ранее привлекалась к ответственности за кражу.
Она была приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества (приговор суда не вступил в законную силу).