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Лже-представительница Минобороны выманила деньги за "помощь" в освобождении бойца из плена

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 августа 2023, 11:33
Лже-представительница Минобороны выманила деньги за помощь в освобождении бойца из плена
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая обманула родных военнопленного почти на 150 тысяч гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: Согласно материалам следствия, 34-летняя уроженка Черниговской области, жительница Киевской области, представляясь сотрудницей Министерства обороны Украины, которая занимается обменом военнопленных, предложила женщине за вознаграждение свою помощь в установлении местонахождения военнопленного мужчины.

Также она пообещала свое содействие во внесении мужчины в списки военнопленных для обмена в кратчайшие сроки.

Жертва обмана в течение мая-июня 2023 года шесть раз передавала мошеннице деньги на общую сумму около 150 тысяч гривен. После этого подозреваемая перестала выходить с ней на связь и потратила деньги на собственные нужды.

 
 
 

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем мошенничества, совершенном повторно.

Также выяснилось, что женщина уже ранее привлекалась к ответственности за кражу.

Она была приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества (приговор суда не вступил в законную силу).

Темы: мошенничествоКиевская областьвойна
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