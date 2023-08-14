Біля курорту в Румунії вибухнула морська міна

Вибух у морі пролунав поблизу курортного селища Костінешті у Румунії вранці 14 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: За даними місцевої влади, морська міна вибухнула після того, як вдарилася об пірс. Зазначається, що серйозних пошкоджень немає, але у морі може плавати ще одна міна.

Внаслідок вибуху постраждав чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху, однак від госпіталізації відмовився.

Військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну, якщо вона буде виявлена.

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