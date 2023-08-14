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Возле курорта в Румынии взорвалась морская мина

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 12:06
Возле курорта в Румынии взорвалась морская мина
Фото Digi24

Взрыв в море прогремел вблизи курортного поселка Костинешти в Румынии утром 14 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: По данным местных властей, морская мина взорвалась после того, как ударилась о пирс. Отмечается, что серьезных повреждений нет, но в море может плавать еще одна мина.

В результате взрыва пострадал мужчина, который пожаловался на повреждение слуха, однако от госпитализации отказался.

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Военно-морские силы Румынии подготовили команду водолазов-саперов, которые вместе с береговой охраной отправятся в указанный район, чтобы оценить ситуацию и обезвредить вторую мину, если она будет обнаружена.

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Темы: РумыниявзрывЧерное море
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