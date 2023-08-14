У тимчасово окупованій Юр’ївці був приліт у табір окупантів − Андрющенко

Вибух пролунав у тимчасово окупованій Юр’ївці, що неподалік від Маріуполя − радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що було влучання у базу окупантів.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Юр’ївка. Бавовна. Наслідки. На зараз. Влучання в табір окупантів в таборі "Хвиля" (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже. Просто прекрасно".

Фото з Telegram АндрющенкА

Деталі: Він додав, що росіяни спершу хотіли замовчати цю подію, але врешті все ж повідомили про "приліт".



Telegram-канали зазначили, що вибух пролунав близько 9:30 ранку.

Також повідомляється, що у сусідньому Урзуфі кілька разів спрацювала ППО.