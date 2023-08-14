Во временно оккупированной Юрьевке был прилет в лагерь оккупантов − Андрющенко

Взрыв прогремел во временно оккупированной Юрьевке, недалеко от Мариуполя − советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что было попадание в базу оккупантов.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Юрьевка. Бавовна. Последствия. На сейчас. Попадание в лагерь оккупантов в лагере "Волна". Дуплет. Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими.

Зато оккупантов счет на десятки уже. Просто прекрасно".

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Фото Из Telegram АндрющенкО

Детали: Он добавил, что россияне сначала хотели замолчать это событие, но в конце концов все же сообщили о "прилете".

Telegram-каналы отметили, что взрыв прогремел около 9:30 утра.

Также сообщается, что в соседнем Урзуфе несколько раз срабатывала ПВО.