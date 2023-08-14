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У владних колах обговорювали чутки про те, що Ізраїль передає дані Росії – посол

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 15:33
У владних колах обговорювали чутки про те, що Ізраїль передає дані Росії – посол
Прапори Ізраїлю та України, фото з Facebook Embassy of Ukraine in the State of Israel

Українська влада занепокоєна інформацією про ймовірну передачу Ізраїлем секретних даних із зустрічей "Рамштайн" Росії, це питання обговорювали на конференції послів в Ужгороді на початку серпня.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт "Свобода.Ранок")

Пряма мова Корнійчука: "Я поділяю занепокоєння нашого найвищого керівництва. Це правда. 

І я можу підтвердити, що питання це обговорювалося як на конференції послів (яка проходила 3 серпня в Ужгороді – ред.), так і в кулуарах. Тобто, дійсно, є ряд факторів, які варто переглянути. 

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Але звертаю вашу увагу, що, якщо Міністерство закордонних справ і Рада національної безпеки нічого не підтвердили, я як посол також нічого підтвердити не можу. Але я звертаю увагу, що ніхто також не спростував цю інформацію".

Цьому передувало: Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в РНБО повідомили, що Рада нацбезпеки і оборони може запровадити санкції щодо Єрусалима, зокрема скасувати безвізовий режим і виключити Ізраїль з групи учасників формату "Рамштайн" через можливе використання Ізраїлем таємної інформації у власних цілях і ризик того, що інформація передається Росії.

Теми: ІзраїльРосіяРамштайндипломатичні відносини
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