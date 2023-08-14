Во властных кругах обсуждали слухи о том, что Израиль передает данные России – посол

Украинские власти обеспокоены информацией о возможной передаче Израилем секретных данных со встреч "Рамштайн" России, этот вопрос обсуждали на конференции послов в Ужгороде в начале августа.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире "Радио Свобода" (проект "Свобода.Утро")

Прямая речь Корнийчука: "Я разделяю беспокойство нашего высшего руководства. Это правда.

И я могу подтвердить, что вопрос этот обсуждался как на конференции послов (которая проходила 3 августа в Ужгороде – ред.), так и в кулуарах. То есть, действительно, есть ряд факторов, которые стоит пересмотреть.

Но обращаю ваше внимание, что, если Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности ничего не подтвердили, я как посол также ничего подтвердить не могу. Но я обращаю внимание, что никто также не опроверг эту информацию".

Этому предшествовало: Некоторые СМИ со ссылкой на источники в СНБО сообщили, что Совет нацбезопасности и обороны может ввести санкции в отношении Иерусалима, в частности отменить безвизовый режим и исключить Израиль из группы участников формата "Рамштайн" из-за возможного использования Израилем тайной информации в собственных целях и риска того, что информация передается России.