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Це в Росії мають тривожитись перед Днем Незалежності України, а не навпаки – представник ГУР

Альона Мазуренко Понеділок, 14 серпня 2023, 15:34
Це в Росії мають тривожитись перед Днем Незалежності України, а не навпаки – представник ГУР
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ, ФОТО ГУР

Представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що 24 серпня на День Незалежності України Росія може вдатися до чергової ракетної атаки, але в цей день варто тривожитися росіянам. 

Джерело: пресслужба ГУР, Скібіцький в інтерв’ю Оbozrevatel.com

Пряма мова: "На День Незалежності України агресивна Росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців...

Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як і в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує".

Деталі: У разі тривоги представник ГУР закликав українців спускатися в укриття.

Він додав, що День Незалежності України – найголовніше державне свято. За здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нишнішніх борців за свободу та визволення України продовжувати завзяту та креативну роботу.

Теми: День НезалежностірозвідкаРосіяУкраїна
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