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Это в России должны тревожиться перед Днем Независимости Украины, а не наоборот – представитель ГУР

Алена МазуренкоПонедельник, 14 августа 2023, 15:34
Это в России должны тревожиться перед Днем Независимости Украины, а не наоборот – представитель ГУР
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ, ФОТО ГУР

Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что 24 августа на День Независимости Украины Россия может прибегнуть к очередной ракетной атаке, но в этот день стоит тревожиться россиянам.

Источник: пресс-служба ГУР, Скибицкий в интервью Оbozrevatel.com

Прямая речь: "На День Независимости Украины агрессивная Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может случиться на день раньше или позже. Или продолжаться несколько дней и несколько волн. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев...

Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как и в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует".

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Детали: В случае тревоги представитель ГУР призвал украинцев спускаться в укрытие.

Он добавил, что День Независимости Украины - самый главный государственный праздник. За обретение государственности боролись многие поколения украинцев, и эта ценность мотивирует нынешних борцов за свободу и освобождение Украины продолжать упорную и креативную работу.

Темы: День НезависимостиразведкаРосcияУкраина
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