На окупованій території пострілялися кадировці з дагестанцями – ЦНС

В тимчасово окупованому селі Михайлівка Запорізької області відбувся конфлікт між підрозділами російської армії.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Деталі: За інформацією від підпілля, у суботу 12 серпня до селища Михайлівка, Василівського району прибули російські пропагандисти для зйомки сюжету про "великий внесок" високопосадовця з-поміж кадировців у розбудову окупованих територій.

Близько 20:00 того дня, в районі Центрального парку селища відбулася словесна перепалка між кадировцями та дагестанцями з іншого підрозділу російських окупаційних військ.

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Під час сварки один із окупантів відкрив вогонь у повітря зі стрілецької автоматичної зброї.

В ході сутички одному з окупантів завдали чисельних колото-різаних ран, несумісних із життям. Це призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ручних наступальних гранат та стрілецької автоматичної зброї.

В ході бою, успіх мали дагестанці, зазначають у ЦНС.

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За даними підпілля, з обох сторін безповоротні втрати склали 20 військовослужбовців підрозділів РФ, поранених – понад 40.

Командира кадировського підрозділу (ймовірно у званні полковника), у якості покарання, відправлено на передові позиції.